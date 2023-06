O vládním balíčku říká, že je nemoderní, krátkozraký a nekompetentní. Investor Ondřej Tomek má na fungování státu, respektive jeho schopnosti vytvářet kvalitní prostředí pro příchod kapitálu, velmi skeptický pohled.

Tomek založil a v roce 2007 prodal portál Centrum.cz, čímž položil základ svého jmění, jež později mohutně rozmnožil investicemi do akciových trhů. Nyní zdůrazňuje, že stát by si měl především definovat své priority, aby věděl, co je pro něj dlouhodobě důležité. „To je něco, co bych chtěl jako zástupce komerčního sektoru vidět. A pokud jediná priorita je snižování dluhu a tomu se podřídí úplně všechno, pak je mi nás líto,“ říká v rozhovoru pro HN.