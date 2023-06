Až 40 tisíc lidí by mělo dorazit na letošní ročník jednoho z největších hudebních festivalů, Rock for People, který ve čtvrtek začíná v Hradci Králové. Akce, která má letos rekordní rozpočet téměř 200 milionů korun, se snaží o co největší udržitelnost.

Během čtyř dnů konání bude využívat alternativní energetické zdroje, bezemisní dopravu, gastronomii opřenou o alternativní a rostlinné produkty nebo širokou recyklaci odpadů. „Ekologický aspekt je jedním z našich hlavních témat. Zaměřujeme se na něj v kampani i na sociálních sítích, zároveň motivujeme návštěvníky, aby se také chovali ekologicky,“ říká ředitel festivalu Michal Thomes.

Dvě festivalová pódia budou využívat zelenou energii: Conference Stage bude pohánět vodíkový generátor, na Solar Stage zase energii dodá sestava solárních panelů a bateriových systémů.