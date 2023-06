Nechcete ještě fotku s Karlem Havlíčkem? To je budoucí premiér, já jsem důchodce, vybízí šéf ANO Andrej Babiš průvodčí v ranním vlaku z Prahy do Mladé Boleslavi. A je to jeden z mála okamžiků, kdy přítomnost bývalého premiéra a jednoho z...

Rozhovor