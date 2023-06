Přesně před dvaceti lety se zrodila značka Tesla Motors. Tehdy s ní ještě neměl Elon Musk nic společného a těžko by si někdo – včetně dvojice zakladatelů – vsadil na to, kam až to firma pojmenovaná po slavném srbském vynálezci dotáhne.

Elon Musk, který do Tesly vstoupil zhruba půl roku po vzniku, se tak v roce 2023 může považovat za krále globálního byznysu s plně elektrickými auty. Tesla jich loni zákazníkům dodala přes 1,3 milionu, meziročně o 40 procent více. Z celosvětového prodeje vozů jezdících jenom na baterii v objemu asi 7,7 milionu je to pořádná porce. Ale po Muskově pomyslné koruně natahují ruce konkurenti, hlavně ti v Číně. Její trh s elektrickými vozy je největší na světě, pro Teslu druhý hned po USA.