Předseda představenstva automobilky Renault Jean-Dominique Senard o víkendu v rozhovoru s agenturou Bloomberg varoval, že nad rostoucím evropským odvětvím elektromobilů se vznáší „čínská bouře“. Druhá největší ekonomika světa ovládá klíčové suroviny pro výrobu baterií pro automobily. Riziko, že Čína přeruší dodávky surovin mu nedává spát, řekl na konferenci v Aix-en-Provence.

Nedávné rozhodnutí Číny omezit vývoz dvou kovů - gallia a germania - používaných v polovodičích a elektrických vozidlech by mělo evropské představitele varovat, řekl Senard. „Samozřejmě, že mě to v noci budí - je to zásadní strategický problém: přes noc se můžeme dostat do šílené situace a to nikdo nepředpokládal,“ dodal. Projevila se podle něj přílišná závislost Evropy na Číně a také potřeba vybudovat nákladný dodavatelský řetězec.

„Když mluvím o čínské bouři, mám na mysli dnešní silný tlak související s dovozem (elektrických) vozidel z Číny do Evropy,“ řekl Senard. „Jsme schopni vyrábět elektromobily, ale bojujeme za zajištění bezpečnosti našich dodávek,“ dodal. Čínské odvětví elektromobilů a dodavatelský řetězec surovin jsou výsledkem mnohaletých investic, jejich replikace by podle něj stála miliardy eur.

Čínská vývozní omezení jsou dalším projevem soupeření Pekingu a Washingtonu v oblasti technologií a mohou způsobit další narušení globálních dodavatelských řetězců. Evropa se ocitla uprostřed sporu, což ji nutí hledat alternativy pro nejhorší možný scénář. V případě náhlého nedostatku baterií kvůli výpadku surovin by byl podle Senarda klíčový vývoj alternativních paliv - například syntetických e-paliv a vodíku.

Zároveň čínský svaz výrobců automobilů CAAM v sobotu kvůli antimonopolnímu zákonu odvolal čtvrteční příslib 16 automobilek, že se vyhnou „abnormálnímu stanovování cen“. Závazek automobilek sdružených ve svazu CAAM, jako jsou výrobci elektromobilů Nio, Li Auto a Xpeng, přijala i americká Tesla. Interpretoval se jako projev příměří v cenové válce, kdy snižování cen ml ohrožuje ziskovost celého odvětví, napsala agentura Reuters.

Svaz CAAM v prohlášení uznal, že závazek ohledně stanovování cen porušil čínský antimonopolní zákon. Prohlásil, že jej ze seznamu přijatých závazků vyškrtne. Dodal, že na své členy dohlédne, aby dodržovali antimonopolní zákon, ceny stanovovali nezávisle na sobě, a vedli tak spravedlivou hospodářskou soutěž.

Americký výrobce elektromobilů, který vede Elon Musk, začal koncem loňského roku snižovat ceny v Číně. To přimělo další velké značky, aby se na začátku roku 2023, kdy se prodeje zpomalily, připojily s výraznými slevami.

V pátek Tesla zavedla globální program, který umožňuje kupujícím získat dodatečné slevy prostřednictvím doporučení od stávajících zákazníků. Tuto strategii tradiční výrobci automobilů používají ke zvýšení prodeje už dlouho.