Rakouská energetická skupina OMV nehodlá přestat nakupovat plyn z Ruska. Deníku Financial Times to řekl její šéf Alfred Stern. Podle něj společnost bude kupovat plyn od ruské firmy Gazprom podle smlouvy, která platí až do roku 2040. Stern však dodal, že se firma snaží své dodavatele plynu diverzifikovat.

OMV, která pokrývá zhruba 30 procent rakouského trhu, uzavřela smlouvu o dodávkách plynu s ruským Gazpromem v roce 2018. „Dokud bude Gazprom dodávat..., tak budeme odebírat toto množství (plynu) od Gazpromu,“ uvedl Stern. Na dodávky plynu nejsou v Evropské unii zavedené sankce, omezení jeho nákupu je podle Sterna pouze otázkou politických rozhodnutí. Varoval však před růstem cen v případě, že by byl vyřazen tak významný dodavatel.

Na rozdíl od Německa či Česka Rakousko omezilo po ruské invazi na Ukrajinu v únoru loňského roku jen v malé míře své nákupy plynu z Ruska. Počíná si tak podobně jako Maďarsko. V zimě Vídeň posílala do Ruska i přes jednu miliardu eur (zhruba 24 miliard korun) měsíčně za nákup plynu, píší dnes Financial Times.

Společnost, jejímž hlavním akcionářem je stát, čelí kritice, že se málo snaží snížit svou závislost na dodávkách z Ruska, které tvoří většinu jejích nákupů plynu. To ale Stern odmítá. Poukázal na to, že firma má kontrakty na odběr plynu z Norska či terminálů pro zkapalněný plyn v Nizozemsku. OMV také investuje několik miliard eur do těžby plynu v Černém moři u rumunského pobřeží.

Dodávky ruského plynu do Rakouska by však mohly být přerušeny už v příštím roce, kdy končí smlouva o přepravě plynu mezi Ruskem a Ukrajinou, podotýká list Financial Times.