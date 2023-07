Přísloví, že bez práce nejsou koláče, v bankovnictví tak úplně platit nemusí. Zahraniční banky a zejména mateřské skupiny tuzemských bankovních domů loni vydělávaly na obrovských rozdílech mezi úrokovými sazbami v eurozóně a Česku, které stanovují centrální banky. Rozdíl mezi sazbami byl v jednu chvíli i přes sedm procentních bodů, což se ještě v historii nestalo.

Pro zisky v desítkách miliard korun nepotřebovaly rozpůjčovat stamiliardy klientům, ale stačil relativně jednoduchý trik. A to přeměnit eura na koruny, které nesou vyšší úrok, a poslat je do některé z českých bank. Ty pak peníze uloží do České národní banky.