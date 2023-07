Správa železnic začala opravovat Branický most v Praze mezi stanicemi Radotín a Krč. Během 13 měsíců přibude druhá kolej, investice vyjde na 2,7 miliardy korun. Most využívají hlavně nákladní dopravci – je jediným místem, kde můžou těžké vlaky v Praze a okolí překonat Vltavu. Od října ale budou muset jezdit výraznou oklikou a trasa se jim prodlouží až o stovky kilometrů.

Vlakový provoz se na mostu přeruší v pátek 20. října, provoz po jedné koleji by měla Správa železnic obnovit v dubnu příštího roku. Po dvou kolejích by se mělo na Branickém mostu jezdit na podzim roku 2024. Objízdné trasy pro nákladní dopravu povedou po dobu rekonstrukce přes České Budějovice a přes Chomutov. „Objízdné trasy jsou opravdu vzdálené. Ale od října do dubna je menší objem nákladní dopravy, takže věřím, že to nákladní dopravci zvládnou spolu s námi,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Prezident Sdružení železničních nákladních dopravců Žesnad Martin Hořínek řekl, že nákladní dopravce na železnici čeká těžké období, a to zejména v době plné výluky. „Při uzavření Branického mostu je jediná rozumná varianta přes Výtoňský most u Vyšehradu. Vzhledem k jeho alarmujícímu stavu je most pod neustálým monitoringem a v současné době u něj platí omezení hmotnosti 20 tun na nápravu. To je v nákladní dopravě zásadní omezení, které znemožní jízdu těžkých komodit přes Prahu a vynutí si tyto objízdné trasy,“ uvedl Hořínek. Dodal, že nákladní dopravci budou po Správě železnic požadovat zvýšené náklady za objízdné trasy.

Práce na mostě provede konsorcium tvořené firmami Metrostav TBR, Porr, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha. Stavba podle Správy železnic umožní odklon vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím při plánované rekonstrukci železničního mostu mezi Podskalím a Smíchovem.

Branický most, nazývaný také most Inteligence, byl vystavěn v polovině 20. století a provoz byl zahájen v roce 1964. Přestože se původně budoval jako dvoukolejný, stavbaři na něm nakonec položili pouze jednu kolej. V současnosti je využívaný především nákladními vlaky a tvoří součást nákladního průtahu Prahou.