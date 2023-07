Elektronické cigarety, nikotinové sáčky či přístroje pro zahřívaný tabák. Pro kuřáky dnes trh nabízí mnoho alternativ vůči klasickým cigaretám a další možnost se nejspíš ještě objeví. A zatímco se experti a politici přou nad mírou jejich škodlivosti, nad tím, jak moc lákají mladistvé a jak moc je třeba tyto produkty zdanit či regulovat, tabákový gigant Philip Morris International (PMI) má jasno. Globální šéf Jacek Olczak v rozhovoru pro HN mluví otevřeně o tom, jak skupina postupně úplně ukončí výrobu cigaret a nahradí ji novými výrobky. To se dotkne i továrny v Kutné Hoře. „Jednoho dne bude Kutná Hora vyrábět už jen bezkouřové výrobky a cigarety zmizí úplně,“ říká Olczak, byť s uvedením konkrétního termínu je opatrný.

PMI před šesti lety uvedl na český trh přístroj IQOS pro bezdýmnou inhalaci tabáku, se kterým vybudoval úplně novou produktovou kategorii. Ten dnes užívá 600 tisíc Čechů a podle Olczaka je zde stále prostor k růstu.

V továrně v Kutné Hoře investujete miliardu korun do výroby náplní bezdýmných tabákových produktů. Původně chtěl přitom Philip Morris v Česku koncentrovat výrobu klasických cigaret. Proč jste změnili názor?

Továrna v Kutné Hoře, která je nejstarším výrobním závodem v celém našem koncernu, vyrábí cigarety už 140 let. A je to velmi úspěšná továrna, která obsluhuje domácí trh i export. Kolem 90 procent produkce se vyváží ven z České republiky. Philip Morris ale směřuje ke světu bez cigaretového kouře, a tak jsme začali naše továrny přeorientovávat na výrobu nových produktů. Investujeme proto do výměny výrobních technologií, ale také třeba do přeškolení zaměstnanců. Pro Kutnou Horu je to velká příležitost. Mnoho zaměstnanců má obavy. Vědí, že vyrábí cigarety, a vědí, že jejich zaměstnavatel s výrobu cigaret postupně přestává. Ptají se proto, co s nimi bude, a my jim i tímto krokem dáváme najevo, že s nimi dál počítáme. Postupem času budeme tedy i v Kutné Hoře čím dál více snižovat výrobu cigaret a nahrazovat ji výrobou náplní pro naše bezdýmné produkty. A jednoho dne bude Kutná Hora vyrábět už jen bezkouřové výrobky a cigarety zmizí úplně.