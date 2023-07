Největší banka v zemi co do počtu klientů, Česká spořitelna (ČS), po čase opět vyrazila na nákupy. Nejprve na začátku dubna dokončila akvizici úvěrů padlé Sberbank. Nyní oznámila, že hodlá odkoupit spotřebitelské úvěrové portfolio Hello bank, která v Česku končí. O tomto kroku Česká spořitelna dlouhodobě uvažovala, o čemž HN již dříve informovaly. Transakce ještě podléhá schválení regulatorních orgánů, mimo jiné České národní banky.

Česká spořitelna se na podmínkách prodeje dohodla s mateřskou společností Hello bank, kterou je francouzská BNP Paribas Personal Finance. Ke konci letošního května činil objem spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank asi 8,8 miliardy korun a čítal kolem 200 tisíc úvěrů.