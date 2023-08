Malý finanční krok pro miliardový holding, velký skok pro jeho možnou budoucnost. Logisticko-potravinářské Hopi, které patří k největším českým rodinným firmám, získalo poprvé za svou třicetiletou historii podíl v německé firmě.

„Koupili jsme minoritu do pěti procent v mnichovské společnosti Greenforce, která se zaměřuje na veganské alternativy masa, mléka či vajíček. Je to sympatická firma a také trend, u kterého chceme být,“ uvedl pro HN Martin Piškanin, syn zakladatele holdingu Hopi Františka Piškanina a člen dozorčí rady holdingu. Z ní se spolu s bratrem Davidem podílí na denním řízení jedenáctimiliardové skupiny, do které kromě logistiky zelenobílých kamionů patří také značky Hollandia, Perfect Canteen nebo farmy Otročín a Malonty.