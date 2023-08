Ředitelkou pivovaru Starobrno ze skupiny Heineken se stala Klára Konupčíková, už od listopadu loňského roku byla vedením pivovaru pověřená po odchodu svého předchůdce. Vedení pivovaru o tom ve čtvrtek informovalo v tiskové zprávě.

Konupčíková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze se zaměřením na pivovarství a sladařství, už po absolutoriu nastoupila v roce 2007 do Starobrna jako dělník ve výrobě. I vysokoškoláci musí v pivovaru projít praxí ve výrobních profesích. Postupně vykonávala práci vařiče, technologa na stáčírnách ve výrobě, bezpečnostního technika, vedoucí výroby a také sládka.

Jako ředitelka se chce zaměřit na kvalitu piva, rozvoj pivovaru, podporu inovací a přechod na obnovitelné zdroje energií. „Byla bych moc ráda, kdyby se pivovar víc otevřel veřejnosti, abychom umožnili lidem nahlédnout do zákulisí výroby piva a aby se k nám lidé rádi vraceli. Co se týká kvality, ta je u nás na prvním místě a věnujeme jí mimořádnou pozornost. V neposlední řadě je pro nás zásadní i odpovědnost vůči okolí. Postupně přecházíme na obnovitelné zdroje s ambicí snížit CO 2 do dvou let až o polovinu vůči roku 2018,“ uvedla Konupčíková.

Starobrno je součástí skupiny Heineken, která je po Plzeňském prazdroji a Pivovarech Staropramen třetí největší českou pivovarnickou skupinou. Patří jí pivovary Starobrno, Královský pivovar Krušovice a Velké Březno. V Česku v roce 2021 Heineken meziročně zvýšil zisk o 113 procent na 244,4 milionu korun. Samotné Starobrno údaje o prodejích neuvádí.