V loterii Sportka v pátek padla sedmá nejvyšší výhra v její historii. Tipující, který vsadil sázenku na čerpací stanici na Karlovarsku, vyhrál částku převyšující 185 milionů korun. Po zdanění získá zhruba 157 milionů korun, uvedla mluvčí společnosti Sazka Pavla Hobíková. Dosud nejvyšší výhra ve Sportce, téměř 400 milionů korun, je z roku 2013 - získali je manželé z Chrudimska. Poprvé se Sportka losovala v dubnu 1957.

Částka 185 120 593 korun je podle mluvčí nejvyšší výhra ve Sportce za poslední tři roky a sedmá v dosavadní historii této hry. „Šťastný majitel rekordní výhry si vsadil plnou sázenku náhodných čísel včetně Šance za 220 Kč a uhodl všech šest čísel včetně posledního čísla Šance,“ uvedla Hobíková.

Dodala, že výherce získal jackpot druhého tahu ve výši zhruba 42 milionů korun a k tomu takzvaný superjackpot bonus 143 111 428 korun a navíc 50 korun v Šanci. Štěstí mu přinesla čísla 29, 31, 32, 36, 42 a 44 a poslední uhodnuté číslo Šance bylo číslo 8.

Za loňský rok eviduje Sazka 450 lidí, kteří dosáhli na milionové výhry, což je nejvíc v historii. „Předchozím rekordem bylo 250 milionářů v roce 2021. V letošním roce eviduje Sazka 241 milionářů, kteří si rozdělili 1 388 819 898 korun,“ uvedla mluvčí. Vůbec nejvyšší výhra v Česku padla v květnu 2015, kdy sázející v evropské loterii Eurojackpot vsadil tiket v Pardubickém kraji a vyhrál 2,466 miliardy korun.

Společnost Sazka patří do hazardního impéria Allwyn miliardáře Karla Komárka. Skupina chce expandovat na americkém trhu či Irsku.

Vysokými výhrami jsou proslulé zejména americké loterie. Například začátkem srpna vyhrál tipující 1,58 miliardy dolarů v jackpotu loterie Mega Millions. Jde o jednu z největších výher v americké historii.

Lidé v Česku loni prosázeli 759,3 miliardy korun. Meziročně se objem vkladů zvýšil o 44,2 procenta, rostlo zejména množství peněz prosázených v automatech. Objem vyplacených výher se proti roku 2021 zvýšil o 44,8 procenta na 705,5 miliardy korun, vyplývá z údajů Generálního finančního ředitelství o hazardní dani. V loteriích, jako jsou například Sportka nebo stírací losy, lidé minulý rok prosázeli 21,5 miliardy korun, o 3,6 procenta více než v roce 2021. Vyplaceno na nich bylo dohromady 12,51 miliardy korun.

Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, ve kterých lidé vsadili 118,8 miliardy korun. Meziroční nárůst byl ale výrazně pomalejší než u technických her, proti loňsku se objem vsazených peněz zvýšil o 10,1 procenta. Na celkovém objemu vsazených peněz se kurzové sázky podílely z 15,6 procenta, proti roku 2021 je podíl o pět procentních bodů nižší.

V minulém roce táhl zájem sázkařů zejména fotbalový šampionát v Kataru, kde nebyla nouze překvapení, což hrálo do karet sázkovým kancelářím. Šokem byla prohra Argentiny se Saudskou Arábií, po které však Argentina zahájila vítězné tažení k titulu mistrů světa. Německý tým pak na začátku turnaje podlehl Japonsku.