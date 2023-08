Když Ingvar Kamprad v roce 1943 zakládal dnes světoznámou značku Ikea, bylo mu teprve sedmnáct let. Přirozeně podnikavý chlapec tehdy formou dovozu a zásilkové služby prodával hodinky a psací pera. Tenhle byznys se však příliš neosvědčil. Mladý podnikatel proto hledal alternativní cestu k vytouženému úspěchu. Současná podoba značky se tak začala formovat o pět let později, kdy se v nabídce poprvé objevil nábytek. S ním rodák ze švédského Smålandu dokázal udělat díru do světa a postupně se propracoval do pozice nejbohatšího Evropana.

Už bez svého zakladatele, který zemřel před více než pěti lety ve věku 91 let, si letos nábytkářská značka připomíná osmdesáté výročí své existence. Její další budoucnost – zejména v oblasti udržitelnosti – v rozhovoru pro HN přibližuje Belén Frau Uriarte, která má na starosti komunikaci v Ingka Group. Ta je jednou z dvanácti skupin, které vlastní a provozují prodejní kanály Ikea na základě franšízových smluv se společností Inter Ikea Systems.

