Poprvé po třech letech, kdy covidová pandemie donutila Google představovat své hlavní cloudové inovace pouze v online prostředí, mohlo opět na tradiční akci živé publikum. Byli to především partneři a klienti kalifornské společnosti, kteří na Google Cloud Next slyšeli o novinkách v oblasti infrastruktury, dat, kancelářské sady Workspace, kybernetické bezpečnosti a zejména pokroku ve vývoji generativní umělé inteligence, která jako pomocník prostupuje prakticky všechny části služeb od Googlu, včetně těch cloudových.

Právě ty se v posledních letech stávají čím dál důležitější součástí mnoha byznysů. Používají je jak velké korporace typu U. S. Steel, General Motors či HSBC, tak rychle rostoucí technologické firmy, včetně velké části jednorožců (start-up s hodnotou přesahující miliardu dolarů) z oblasti generativní umělé inteligence. Jedná se například o start-upy Jasper, Anthropic či Runway.

Googlovský cloud nabírá na důležitosti také z pohledu mateřské společnosti a hospodářských výsledků – druhé čtvrtletí po sobě se služba dostala do černých čísel a firma oznámila předpokládané tržby pro rok 2023 ve výši 32 miliard dolarů.

Thomas Kurian, šéf Google Cloud, na zmíněné akci představil novinky, které vylepší každodenní práci mnoha z nás. Předně jde o Google Duet AI, což je pomocník využívající generativní umělou inteligencí, tedy tu část AI, která dokáže vytvářet různé typy obsahu, včetně textů, obrázků, animací, zvuků či syntetických dat. Služba Duet AI ve Workspace je dostupná už teď, v Cloudu bude k dispozici ke konci roku.

„Je to něco jako inteligentní spolupracovník, který je vždy po vašem boku,“ představil novinku Sundar Pichai, výkonný ředitel Googlu. Co Duet AI dokáže? V Gmailu pomůže navrhovat a upravovat e-maily, navíc došlo k vylepšení stávající funkce chytrých odpovědí – uživatelům umožní vytvářet delší a personalizovanější zprávy jediným klepnutím, rozumí kontextu z předchozí konverzace. Stejně tak pomáhá s různými úkoly v rámci dalších googlovských služeb, například u online schůzek, při zpracování dokumentů, v chatu Google a dalších místech. „Je to asistent pro psaní, expert na tabulky, projektový manažer, zapisovatel na poradách a kreativní vizuální designér v jednom,“ prohlásil Kurian.

U dokumentů dokáže Duet AI sumarizovat text nebo v jejich tvorbě naopak pokračovat. Píše poznámky během videohovorů, posílá shrnutí porad a automaticky překládá titulky do 18 jazyků. Navíc, aby byl každý účastník hovoru dobře vidět a slyšet, přibyla do Duet AI nová funkce, která zajistí osvětlení i zvuk jako ve studiu.

Jedna z funkcí Duet AI také umožňuje vytvářet prezentace pomocí textu, grafů a obrázků na základě relevantního obsahu na vašem Disku Google a v Gmailu. Například pokud ve firmě připravujete analytické shrnutí za třetí čtvrtletí, můžete službu vyzvat, aby ho připravila z konkrétních souborů: P&L v Tabulkách Google, Monthly Business Review v Google Slides a souvisejících e-mailech od vybraných zákazníků.

Pokročilé schopnosti a široké využití, které generativní AI nabízí, s sebou přinášejí vysoké nároky na digitální infrastrukturu. Google v současné době má globální síť sestávající z 38 cloudových regionů – jde o celou geografickou oblast datacenter a dalších technologií. Firma uvádí, že je jejím cílem, aby do roku 2030 byl jejich provoz stoprocentně uhlíkově neutrální.

Na Google Cloud Next se také představil nový superpočítač A3 VM s grafickou kartou. Je účelově sestavený s vysoce výkonným propojením a dalšími vylepšeními pro přípravu nejnáročnější generativní AI a velkých jazykových modelů (LLM). Uživatelé díky tomu budou moci dosáhnout třikrát vyššího výkonu při tréninku oproti předchozí generaci A2.

K dalším novinkám v infrastrukturní oblasti patří také vylepšená globální síťová platforma, která pomáhá klientům propojit a zabezpečit aplikace v cloudu. Kurian ve své prezentaci také zdůraznil, že v oblasti kyberbezpečnosti se do Google Cloud propisuje akvizice společnosti Mandiant. Tu Google koupil loni za 5,4 miliardy dolarů.

Na Google Cloud Next se mluvilo i o Vertex AI, což je platforma obsahující všechny modely generativní AI. Je to nástroj pro vývojáře, aby na googlovských technologiích mohli vyvíjet své AI aplikace a modely strojového učení.

„Zaznamenali jsme obrovský nárůst využití – počet projektů klientů využívajících generativní AI vzrostl v období od dubna do července tohoto roku více než stopadesátkrát,“ uvedl Kurian. „Klienti mají v naší Model Garden k dispozici více než 100 foundation modelů strojového učení trénovaných na obrovských data setech, včetně modelů třetích stran a oblíbených opensourcových verzí.“

Jde o různé typy využití – některé jsou zaměřené na úkoly s texty, jiné s chaty, další s obrázky či zpracování lidské řeči a tvorbu kódu. Další modely jsou specializované na využití v kybernetické bezpečnosti nebo zdravotnictví.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Google.