Majitel holdingu Carbounion a miliardář Petr Paukner peníze vydělal na obchodování s uhlím a elektřinou. V pondělí oznámil, že se stal akcionářem nejmenší tuzemské hnědouhelné společnosti Sokolovská uhelná a její sesterské SUAS Group, když zhruba desetinový podíl koupil od rodiny Štěpánkových.

Skupinu chce zbavit závislosti na hnědém uhlí. „Musí se transformovat, protože dřív to bylo jen o uhlí, výrobě elektřiny z uhlí nebo o zplyňování uhlí. Skupina se proto musí přeměnit na zelenější energetickou společnost,“ uvádí v rozhovoru pro HN Paukner. Velké plány má podle něj Sokolovská v oblasti solárních elektráren a baterií, při nichž by využila své ohromné pozemky, které jí zůstanou po těžbě uhlí.

Kromě toho v rozhovoru mluví o evropské zelené politice Green Deal. „Jsem pro snižování podílu uhlí na výrobě elektřiny a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, ale ne svazácky, kdy se řekne pevný termín a do té doby to bude, ať to stojí, co to stojí,“ varuje Paukner s tím, že je to „obrovská hospodářská nezodpovědnost“. Výsledkem podle něj může být regulace odběrů energie jako za socialismu.

Při loňské transakci se hodnota téměř 43procentního podílu Jaroslava Rokose v Sokolovské uhelné odhadovala na téměř tři miliardy. Jaká byla cena, kterou jste zaplatil za 10procentní podíl?

Dohodli jsme se s představiteli Sokolovské uhelné a SUAS Group, že nebudeme zveřejňovat cenu transakce.

Jak budete transakci financovat?

Třetinu jsem financoval z vlastních zdrojů a dvě třetiny potřebné částky jsem si půjčil od bank. Nejpozději do tří let bych rád půjčené peníze splatil. Kdyby se mi to povedlo do roku 2025, tak se zlobit nebudu.

Čím jste přesvědčil prodávající, kteří teprve loni skupinu zcela ovládli?

Nemusel jsem je moc přesvědčovat. Vycházelo to z toho, že jsem se s bývalým majoritním akcionářem Sokolovské uhelné Františkem Štěpánkem znal z 80. let a byli jsme skutečně přátelé, což je v byznysu slovo, které se musí dvakrát zvážit. Znaly se i naše rodiny. Byl jsem s ním i těsně předtím, než došlo k oné nešťastné události (Štěpánkova sebevražda v březnu 2020 – pozn. red.) a on svým dětem i mně řekl, že kdyby něco potřebovaly, tak se mohou na mě obrátit. Slíbil jsem, že kdyby něco Sokolov potřeboval, tak vyjdu vstříc a pomůžu. Pak jsem byl osloven, zda to platí, což jsem potvrdil.

Sokolovská uhelná uvádí, že váš vstup je kvůli kapitálu.

Čerstvý kapitál už jsem přinesl, protože jsem za podíl již zaplatil. Pokud bude zájem o mé zkušenosti a názor v energetice, tak velmi rád pomohu Sokolovské v transformaci v moderní společnost, která bude reflektovat nové podmínky na energetickém trhu.

Zbývá vám ještě 80 % článku