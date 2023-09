Největší tuzemská banka co do počtu klientů Česká spořitelna se otevírá kryptoměnám. Skrze svůj akcelerátor pro start-upy s názvem Seed Starter investuje bezmála dvacet milionů korun do česko-slovenské společnosti Blockmate. Ta svým klientům mimo jiné pomáhá s implementací dat z kryptopeněženek a směnáren do mobilních aplikací fintechů či bankovních domů. Česká spořitelna se tak snaží vstoupit do světa digitálních měn, kterým se konzervativní bankovní domy kvůli přísné regulaci doposud bránily. Důvodem je mimo jiné i blížící se regulace v oblasti krypta z dílny Evropské unie s názvem MiCA.

