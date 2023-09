Akcie problémového čínského developera China Evergrande Group v pondělí ztrácejí 25 procent. Reagují na zprávu, že policie zadržela některé zaměstnance firemní jednotky pro správu majetku. To by podle agentury Reuters mohlo znamenat nové vyšetřování, které by mohlo prohloubit potíže této realitní společnosti. Evergrande je nejzadluženější developerská firma na světě a je v centru krize čínského realitního sektoru.

Čínský trh s nemovitostmi postihla od konce roku 2021 série nesplácených úvěrů. To otřáslo světovými trhy a vyvolalo obavy, že se negativně odrazí i v dalších sektorech.

"Orgány veřejné bezpečnosti nedávno přijaly trestní donucovací opatření proti Duovi a dalším podezřelým ze zločinu ve společnosti Evergrande Financial Wealth Management Co," uvedla v prohlášení na sociálních sítích o víkendu policie ve městě Šen-čen. Podle agentury Reuters vyšlo během protestů nespokojených investorů v sídle společnosti Evergrande v Šen-čenu v roce 2021 najevo, že Du Liang byl hlavním manažerem a právním zástupcem divize správy majetku společnosti Evergrande. Není ale jasné, zda je mezi zadrženými i Du, a policejní prohlášení neupřesnilo ani počet zadržených osob, obvinění ani datum jejich vzetí do vazby, dodala agentura.

Obchodování s akciemi Evergrande bylo již dříve pozastaveno na 17 měsíců až do 28. srpna. V dnešním ranním obchodování se propadly až o 25 procent, a dostaly se tak nejníže za poslední dva týdny.

Minulý měsíc čínský developer vykázal za leden až červen čistou ztrátu 33 miliard jüanů (103,5 miliardy Kč) oproti ztrátě 66,4 miliardy jüanů ve stejném období předchozího roku. Začátkem tohoto měsíce společnost Evergrande uvedla, že odložila rozhodnutí o restrukturalizaci zahraničního dluhu ze září na příští měsíc, aby poskytla držitelům svého dluhu více času na zvážení restrukturalizačního plánu.