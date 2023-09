Česko-německá technologická investiční skupina ABRA Holding mění vedení společnosti ABRA Software. Do čela firmy nastoupil Jan Přerovský, který dlouhé roky řídil konkurenční firmu LCS. Změna nastává rok poté, co do ABRA Holding nastoupili němečtí investoři – skupina Elvaston Capital. Od změny si německá skupina a původní vlastníci Abry slibují posílení tržní pozice v Česku i v Evropě, co nejlepší prozákaznický přístup a rozvoj produktů na vysoké technologické úrovni.

„Tento příběh začal před 32 lety, kdy jsme se potkávali jako CEO nejvýznamnějších konkurenčních firem. Jakkoli naše soutěž byla plná síly a touhy vyhrát, respektovali jsme se. A to nám vydrželo celou dobu, kdy jsme budovali moderní české IT. Proto jsem rád, že se nyní potkáváme na společném projektu,“ komentuje Přerovského příchod zakladatel Abry a CEO ABRA Holding Jaroslav Řasa.

Za změnou podle něj stálo to, že společnost musí „dělat věci jinak než dosud“, aby se stala evropskou firmou. „Společně máme velké plány,“ dodává Řasa.

Přerovský působil zejména ve společnosti LCS, která stojí za systémem Heilos. Od programátora a konzultanta se stal šéfem firmy. Během patnácti let v čele Heliosu dokázal firmu dovést k úspěšnému prodeji do mezinárodní skupiny Asseco a následně řídil pobočku Asseco ČR. Po sedmnácti letech se rozhodl pracovat a cestovat po USA. Po návratu do Česka se zaměřil na start-upy.

„Jsem velmi rád, že se vracím do oboru, ve kterém jsem vyrostl. Nabídka od Jaroslava mě velmi potěšila a už první dny spolupráce ukazují, jak dobře nám jde,“ říká ke svému nástupu do čela firmy Přerovský. Nahradí dlouholetého výkonného ředitele Abra Software a blízkého Řasova spolupracovníka Martina Jirmanna.

„Potká to každou úspěšnou firmu. Nastane bod, kdy se buď posune dále, nebo bude stagnovat. V té chvíli je potřeba, aby se ze skvělé party stal skvělý tým. Musí se spojovat profesionálové, kteří jsou dohromady nejlepší, nebojí se naslouchat a zlepšovat se,“ uvádí Řasa s tím, že od Přerovského se očekává, že posílí produkty a služby skupiny ABRA a zrychlí rozšíření byznysu. „Jsme velmi rádi, že jsme získali zkušeného manažera, se kterým se posuneme zase dále,“ doplňuje Řasa.

Změna na postu šéfe ABRA Software přichází rok po té, co do skupiny ABRA vstoupila německá Elvaston Capital. Ta získala ve skupině osmdesát procent. Cena mohla podle dřívějších informací HN překročit jednu miliardu korun. Softwarová skupina se zabývá vývojem systémů pro řízení podniků.

Po vstupu Elvaston Capital zahájila skupina ABRA expanzi, když koupila poradensko-technologickou společnost Logio nebo Inekon Systems.