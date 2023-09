Česká národní banka (ČNB) varovala před aktivitami subjektů vystupujících pod názvy Kryspin Group a Invest Gate Ltd, které nabízejí investiční služby a obchodování s komoditami či akciemi. Žádný z těchto subjektů nemá oprávnění k působení na českém finančním trhu, a případné investice tak nejsou ze zákona pojištěny ani jinak chráněny, uvedla centrální banka. Upozornila také na to, že subjekty zneužívají obchodní jméno jiných společností, které se snaží napodobit.

Uskupení Kryspin Group se prezentuje povolením k činnosti od ČNB, přestože ho nikdy neobdrželo. Svým jménem napodobuje společnost Kryspin Investments, která se zabývá realitními činnostmi, správou nemovitostí a aktiv, obchodní a zprostředkovatelskou činností v exportu a importu a ekonomickým poradenstvím. Společnost na svých internetových stránkách upozornila na to, že nikdy neposkytovala žádné investiční služby ani neprovozovala internetové investiční platformy. Firma už činí právní kroky, aby zamezila podvodnému zneužívání svých údajů.

Subjekt Invest Gate Ltd neoprávněně využívá obchodní jméno společnosti Invest Gate a.s., která se zabývá investicemi a poradenstvím a provozuje fond kvalifikovaných investorů. Společnost na svých internetových stránkách také varovala před zneužitím svého jména a upozornila na to, že své služby nabízí výhradně osobně, ne telefonicky.

ČNB dohlíží na finanční trh a pravidelně upozorňuje na aktivity firem, které nemají potřebná povolení. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů ČNB zveřejňuje na svém webu.