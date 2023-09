Hospodářské noviny opět pořádaly největší konferenci o Zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku s názvem Green Deal Summit. Letošní ročník proběhl, stejně jako vloni, v prostorách technologického centra UMPRUM v Praze. A kromě špiček z domácí byznysové scény promluvili k hostům osobně i premiér Petr Fiala a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Green Deal funguje, a to nejen z hlediska ochrany planety. Prospívá i ekonomice. Právě díky zelené transformaci může být Evropa bohatší,“ prohlásila ve svém projevu von der Leyenová. Úvodní řeč měl na summitu také český premiér Petr Fiala. „V době, kdy s námi ruský režim vede energetickou válku, podařilo se nám společně něco, co do té doby bylo nepředstavitelné. Dokázali jsme zajistit dodávky energie a zkrotit jejich ceny. Evropa problémy zvládne – a vyjdeme z této situace silnější,“ řekl premiér.