Opětovné placení poplatků za obnovitelné zdroje energie zvýší v Česku inflaci a sníží konkurenceschopnost českých podniků. Shodli se na tom zástupci zaměstnavatelů, které ČTK oslovila. Některé firmy podle nich zaplatí za energie až stovky milionů korun navíc. Domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie jako před loňským říjnem.

„Tato úspora v energetických dotacích na straně státu logicky povede k vyššímu zatížení firem. Ty, které nebudou schopné vyšší náklady absorbovat, budou je muset přenést do cen výrobků. To bude ale znamenat zhoršenou konkurenceschopnost českých firem v Evropě, protože ne všechny země platí takto vysoké poplatky za obnovitelné zdroje,“ řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Pro energeticky náročné podniky by nové nastavení znamenalo i několikanásobné zvýšení proti úrovni, kterou platily do roku 2021, uvedl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Některé z nich to může podle něj ročně stát navíc až stovky milionů korun.

Do ceny elektřiny se navíc počítají i další části regulované složky, které vláda v příštím roce nepodpoří, a hrozí proto nárůst ceny regulovaných složek elektřiny pro některé zákazníky meziročně až o stovky procent, uvedl. To bude působit v ekonomice jako proinflační faktor. „Vláda se rozhodla pro extrémní variantu skokovosti cen regulovaných složek elektřiny,“ podotkl.

Svaz dlouhodobě upozorňuje na to, že pokud pro Česko jako pro nejprůmyslovější zemi Evropy vzrostou ceny energií nad evropský průměr, bude to mít velmi negativní dopady pro konkurenceschopnost. Nyní je tedy naprosto klíčové, jak Energetický regulační úřad určí ceny za regulované složky pro další rok. Učiní to ale až koncem roku, což vytváří pro firmy velmi nestabilní podmínky pro jejich plánování, poznamenal Čížek.

Asociace malých a středních podniků považuje toto rozhodnutí vlády za jednu z dalších negativních zpráv a signálů vyslaných směrem k malým a středním firmám a živnostníkům. „Jakkoli si uvědomujeme nutnost úspor, nevidíme úspory u státu, který naopak navýšil úřednický aparát a přelévá odpovědnost za naplnění státního rozpočtu zcela na podnikatele. Již kvůli současným vysokým cenám energií v ČR proti okolním státům české firmy ztrácejí svou konkurenceschopnost a tímto krokem se jejich šance na trhu opět hluboce propadnou,“ upozornil šéf představenstva asociace Josef Jaroš.

Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny budou odběratelé opět hradit poplatek 599 korun. Stát v reakci na vysoké ceny energií od loňského října do konce letošního roku zrušil platbu těchto poplatků pro veřejnost, příspěvek hradila pouze státní kasa. Do zavedení opatření zhruba polovinu příspěvků platil stát, druhou polovinu odběratelé.