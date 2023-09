Ceny základních surovin využívané ve výrobě piva, jako je například ječmen nebo slad, klesly od začátku loňského roku o 26 procent. Cena piva v českých obchodech podle Českého statistického úřadu byla v srpnu meziročně o více než deset procent vyšší, průměrná cena za půllitr piva byla 12,55 koruny. Ceny čepovaného piva jsou výrazně vyšší. Uvedl to analytik investiční platformy eToro Pawel Majtkowski. Spotřebitelé podle něj už nechtějí drahé pivo kupovat a další zvyšování cen bude pro pivovary obtížné.

Majtkowski poznamenal, že v ČR růst cen piva překonával inflaci, která v srpnu dosahovala meziročně úrovně 8,5 procenta. Podobná situace je i v celé EU, kde pivo zdražilo o 11,4 procenta. Upozornil také na to, že v unii růst cen míru inflace překonal dvojnásobně. V USA jsou ceny piva o 12,5 procenta vyšší než loni, uvedl Majtkowski.

Společnost eToro sleduje index šesti komodit, které pivovary používají k výrobě piva nebo v dopravě. Jde o pšenici, ječmen, slad, rýži, hliník a benzin. „Z jednotlivých surovin jsou nyní vyšší pouze ceny rýže, což je způsobeno rostoucí poptávkou v Asii a omezením dodávek v Indii. Ceny benzinu také nedávno vzrostly, protože OPEC+ prodloužil hluboké snížení produkce,“ uvedl Majtkowski.

Poznamenal, že zvyšování cen piva v situaci, kdy suroviny zlevňují, je způsobené cenovými strategiemi pivovarských skupin. „Chtějí více vydělat na prémiových značkách piva. Nicméně další zvýšení cen může vést k poklesu poptávky po pivu,“ doplnil. Podotkl také, že v Praze se ceny čepovaného piva přibližují k 70 korunám za půllitr a další zvýšení cen přijde se změnou DPH. Vláda ve svém ozdravném balíčku plánuje od příštího roku přesunout točené pivo ze snížené sazby do základní sazby 21 procent.

Na to už dříve poukázal také Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků, který upozornil na data společnosti Dotykačka z pokladních systémů. Z těch vyplývá, že v červenci pražské podniky prodávaly půllitr dvanáctistupňového piva v průměru za 64,30 koruny. Loni to bylo 58,80 koruny, meziročně se tedy cena zvýšila o více než devět procent. Po zvýšení DPH na točené pivo by v hlavním městě cena za půllitr mohla už překročit 70 korun. Podle dat Dotykačky pivo zdražilo od roku 2019 o 35 procent, v srpnu byla jeho průměrná cena v celé ČR 49 korun.

Majtkowski také poukázal na to, že index 20 největších pivovarů výrazně zaostává za růstem globálních akcií. Letos klesly akcie největším světovým pivovarům Anheuser-Busch nebo Heineken. „Zprávy od pivovarských společností ukazují, že spotřebitelé nyní odmítají velké zvýšení cen piva tím, že snižují jeho konzumaci, když jsou ceny příliš vysoké. Investoři na to reagují snižováním hodnocení tohoto odvětví,“ uvedl. Pivo Bud v druhém čtvrtletí zdražilo o devět procent a zároveň klesly prodeje o 1,4 procenta. Heineken zvýšil ceny o 11,8 procenta za první pololetí a objemy prodejů klesly o 5,4 procenta, doplnil. Heineken v ČR vlastní například značky Krušovice, Starobrno, Zlatopramen nebo Břežňák. Analytik také poukázal na to, že stabilní růst objemu a prodeje udržely společnosti Constellation Brands a Molson Coors, která vlastní mimo jiné pivovar Staropramen.