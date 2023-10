Už na konci tohoto týdne se do Mostu sjedou majitelé historických vozů, aby představili své veterány na výstavě The Most Classic. Setkání proběhne v pátek 6. a v sobotu 7. října. Společně s ním budou na mosteckém autodromu závodit i ikonické vozy z 60. a 80. let minulého století v rámci populárního rakouského závodu Histo Cup. Návštěvníci budou mít na akci vstup zdarma, těšit se přitom mohou na celou řadu speciálních vozů.

Organizátorům akce, Autodromu Most, se přitom stále mohou hlásit zájemci o vystavení svého auta. „Jde o druhý ročník, letos se to snažíme posunout o něco dál. Novinkou je, že v pátek odpoledne mohou majitelé přihlášených veteránů vyzkoušet svůj vůz zostra na závodní dráze. Pak je v plánu okružní jízda kolem Mostu do Krušných hor. V sobotu se pak mohou majitelé aut projet na polygonu s časomírou,“ říká člen představenstva Autodromu Most a podnikatel v autoprůmyslu Josef Zajíček. HN jsou mediálním partnerem akce.

Během The Most Classic budou k vidění některé české automobily, které se zúčastnily letošního Le Mans Classic – přijede Scuderia Praha a její Ferrari Classiche, svou expozici budou mít i Alpine Cars či Škoda Auto. Hlavní hvězdou výstavy ale bude jiné auto. Je jím Talbot-Lago T26 Grand Sport, konkrétně model z roku 1948. Jeho řadový šestiválec o objemu 4,5 litru mohl podle dobových materiálů disponovat výkonem až 145 kW (197 koní) a umožňovat jízdu rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu.

Jeho majitelem je rodina Kudelů z Chropyně, kteří automobil koupili a nechali si poslat z USA v roce 2015 rozebraný do posledního šroubku v desítkách krabic. Otec se synem vůz zrenovovali a od roku 2018 s ním obráží výstavy veteránů po Evropě.

„Návštěvníci se můžou podívat na statický sraz veteránů, ale mohou zavítat i na závodní dráhu, kde budou v sobotu probíhat závody historických vozů v sérii Histo Cup, kde pojede asi sto veteránů,“ popisuje Zajíček a říká, že už má na výstavu přihlášeno na 280 veteránů.

„I já tam budu vystavovat skvost, po třech letech opravené BMW 327 z roku 1941. Budu tak stejně jako ostatní soutěžit o nejhezčí vůz výstavy,“ dodává Zajíček. Podnikatel tipuje, že do Mostu přiláká na tisíc návštěvníků.

Ti v západočeském městě uvidí nejen veterány, ale i nové automobily, a to včetně možnosti si je užít v testovacích jízdách, které nabídne například Škoda. Kromě toho se mohou páteční účastníci projet s novými Jaguary F-Type od Albion Cars.

Zajíček plánuje na The Most Classic oznámit i trasu a cíl vytrvalostní jízdy Oldtimer Express pro rok 2024. Té se loni zúčastnila i posádka magazínu PročNe?!. Celou trasu ve svém voze Škoda 110R Coupé absolvoval šéfredaktor HN Jaroslav Mašek, který musel na trase Praha-Istanbul každý den zvládnout přes 500 kilometrů.