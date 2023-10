Facebook bez reklamy by mohl v EU na desktopu stát kolem deseti eur (245 korun) měsíčně, napsal v úterý list The Wall Street Journal (WSJ). O plánech americké internetové společnosti Meta Platforms na zpoplatnění sociálních sítí Facebook a Instagram, které nebudou obsahovat reklamu, již dříve informoval deník Financial Times (FT). Placenou verzi bez reklam na základě měsíčního předplatného testuje na anglicky mluvících trzích mimo USA i čínská platforma pro sdílení krátkých videí TikTok, napsal v úterý zpravodajský server BBC. Účty s omezenou reklamou nebo zcela bez ní už nabízejí sítě YouTube či X.

Společnost Meta podle zdrojů WSJ regulačním orgánům sdělila, že vedle deseti eur měsíčně v případě účtu na desktopu si může uživatel připlatit dalších šest eur za další propojený účet. Na mobilních zařízeních by se cena vyšplhala na zhruba 13 eur měsíčně, protože Meta by zohlednila provize účtované obchody s aplikacemi společností Apple a Google.

Čínská platforma odmítla upřesnit, kde přesně placené verze účtu zkouší. Web TechCrunch uvedl, že testování má malý rozsah a není jisté, zda předplatné bude zavedeno globálně. TikTok zkouší uplatnit měsíční poplatek 4,99 dolaru (117 korun).

Společnosti Meta se pomocí svého plánu pokouší obejít unijní předpisy, jež by mohly omezit její schopnost přizpůsobovat reklamy uživatelům bez jejich souhlasu a poškodit její hlavní zdroj tržeb, napsala agentura Reuters.

Nabídka volby mezi bezplatnou variantou s reklamami a placeným předplatným bez nich by mohla vést k tomu, že se uživatelé rozhodnou pro první možnost, což by společnosti Meta pomohlo vyhovět předpisům, aniž by to ovlivnilo její aktivity v oblasti reklamy.

Základním podnikatelským modelem společnosti Meta je již téměř dvě desetiletí nabídka bezplatných služeb v oblasti sociálních sítí a prodej reklamy podnikům, které chtějí uživatele těchto sítí oslovit. Evropa je podle FT pro Metu druhým nejlukrativnějším regionem po Severní Americe. Finanční ředitelka firmy Susan Li v dubnu uvedla, že reklama v Evropské unii se podílí zhruba deseti procenty na celkových obchodních aktivitách podniku.

Nejvyšší soud EU v červenci firmě Meta prakticky zakázal kombinovat údaje shromážděné o uživatelích napříč jejími platformami i z jiných webových stránek a aplikací, pokud nezíská výslovný souhlas uživatelů. Irský úřad pro ochranu osobních údajů (DPC) firmě v lednu vyměřil pokutu 390 milionů eur (zhruba 9,6 ,miliardy Kč) za to, že nutila uživatele akceptovat cílenou reklamu jako podmínku pro používání sítě Facebook.

Společnost Meta následně uvedla, že má v úmyslu žádat uživatele v EU o souhlas předtím, než umožní firmám cílit reklamy, aby vyhověla vývoji unijních regulačních požadavků.