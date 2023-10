Poskytovatel spotřebitelských úvěrů Home Credit Group z finanční divize skupiny PPF dokončil prodej svých aktiv v Indonésii a na Filipínách. Kupujícím je konsorcium dceřiných společností japonské Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pod vedením thajské Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL). PPF to v úterý oznámila ČTK. Celková cena transakce činila podle dřívějších informací přibližně 615 milionů eur (v přepočtu asi 15 miliard Kč).

Strany transakce splnily všechny podmínky nezbytné pro její vypořádání a získaly příslušné regulatorní souhlasy. Transakce je tímto uzavřena. „Dnešní den je pro tato naše aktiva v jihovýchodní Asii velmi významný. Budovali jsme je na zelené louce a během deseti let firmy výrazně vyrostly,“ uvedl generální ředitel skupiny Home Credit Radek Pluhař.

Home Credit, založený v roce 1997, je globálním poskytovatelem spotřebitelského financování. Působí v šesti zemích střední a východní Evropy i Asie. Mobilní aplikace Home Creditu mají přes 100 milionů registrovaných uživatelů po celém světě. Akcionáři Home Creditu jsou skupina PPF s podílem 91,12 procenta a investiční společnost Emma Capital s 8,88 procenta.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.