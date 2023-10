Před pár dny na Michala Illicha vyskočila na Facebooku vzpomínka: je to přesně 10 let, co mu na valníku přivezli do Prahy jeho elektromobil Tesla Model S. Byl to první kus vlajkového modelu kalifornského výrobce u nás a dodnes ho můžete na...

3. 10. 2023 ▪ 4 min. čtení