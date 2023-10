Česká skupina Eco-Investment slovenského miliardáře Milana Fiľa postaví v Bosně a Hercegovině novou papírenskou výrobní halu za více než 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun). Minulý týden firma podepsala memorandum o investici s vládou srbské části Bosny a Hercegoviny, která pro projekt zajistí hmotnou i nehmotnou státní pomoc. Investice je rozdělená do tří fází a Eco-Investment ji plánuje dokončit do pěti let. Napsal to v pondělí server E15.cz.

Investice podle serveru naváže na Fil’ovo dosavadní působení v regionu i v oboru. Jeho skupina SHP Group, která je dceřinou společností Eco-Investment, na Balkáně provozuje jeden závod ve Slovinsku a jeden právě v Bosně a Hercegovině. Oba se soustřeďují na hygienické produkty, například toaletní papír, kuchyňské utěrky, kapesníky a ubrousky. Vyrábějí pod značkami Paloma nebo Harmony.

„Cílem investice je zvýšit kapacitu,“ cituje E15 mluvčí skupiny Petru Greksovou. V první fázi podle ní SHP Group postaví novou halu pro výrobní linky a sklady na nově získaných pozemcích v blízkosti nynějšího závodu. „V dalších fázích bude projekt pokračovat výstavbou nového papírenského stroje a investicemi do energetiky,“ dodala. Výrobní kapacita bosenského závodu ve městě Banja Luka je nyní 40 tisíc tun hygienického papíru ročně, z čehož část putuje i do Česka. Po dokončení investice by mohla vzrůst na dvojnásobek.

Podepsáním memoranda se SHP Group zavázala k investici, na oplátku získala příslib k předání potřebných pozemků, garanci budoucí ceny energie a také přímou finanční pomoc. Její výši skupina nespecifikovala. Informace o investici přicházejí měsíc po požáru v bosenské papírně, který podle odhadů SHP Group způsobil škodu v přepočtu až 300 milionů korun, píše agentura SeeNews.

Milan Fil’o podle E15 zbohatl na privatizaci společnosti Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok. Má také české občanství, svůj holding přesunul do Prahy v roce 2016. V Česku vlastní například společnost Trafo CZ, která vyrábí distribuční transformátory, nebo velkokapacitní pilu Labe Wood na Litoměřicku. V Praze zřídil muzikálové divadlo Hybernia.