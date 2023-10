O případné investici amerického výrobce čipů onsemi do rozšíření výroby v závodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku by se mohlo rozhodnout do konce února příštího roku. Novinářům to v úterý v Rožnově řekl viceprezident a ředitel výroby rožnovského onsemi Aleš Cáb. Firma onsemi zvažuje, zda investici ve výši dvě miliardy dolarů (asi 46 miliard korun) bude směrovat do svých výrobních závodů v USA, Koreji, nebo v Česku.

„Korporace stále vybírá mezi třemi lokalitami. V České republice probíhá legislativní proces, změna zákona o investičních pobídkách. Po schválení tohoto zákona budeme schopni podat žádost o investiční pobídku a následně by vláda měla rozhodnout o této pobídce, což bude chvíle, kdy korporace bude mít možnost rozhodnout. Aktuální odhad je takový, že by mohlo být rozhodnuto zhruba do konce února,“ uvedl Cáb.

Investice je podle něj přelomová v tom, že by se do Rožnova přenesl kompletní řetězec výroby karbidu křemíku. „Je to technologie, která je unikátní a důležitá pro současné megatrendy, pro elektromobilitu a obnovitelné zdroje energie. Tyto prvky spoří v některých aplikacích až 50 procent elektrické energie,“ uvedl Cáb. Pokud by onsemi rozhodlo o investici do rožnovského závodu, byl by tam celý řetězec výroby až po kompletní čip. Nyní je první část výroby v USA, další část procesu je v Rožnově a výroba čipů je v Koreji. „Cíl je, aby se kompletně dělalo vše na jednom místě. V Evropě by to bylo unikátní,“ uvedl Cáb.

Rožnovský závod má asi 2000 zaměstnanců, v případě investice by se jejich počet zvýšil asi o tisícovku. Znamenalo by to rekonstrukci některých budov v areálu v průmyslové zóně, budování dalších prostor a instalaci zařízení.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) při červencové návštěvě rožnovského závodu uvedl, že by šlo o jednu z nejvýznamnějších investic v Česku, nejen výší investice, ale i svým významem a dopadem na evropský průmysl. Podle starosty Rožnova Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) by investice do výroby čipů mohla městu přinést rozvoj, přilákat nové obyvatele i zvýšit životní úroveň občanů. Rožnov má asi 16 500 obyvatel.

Společnost onsemi se specializuje na širokou škálu čipů pro různá odvětví, čipy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a optimalizovaly výkon a spotřebu energie v závislosti na aktuálních požadavcích. Firma má v Česku kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů. Hlavní závod je v Rožnově pod Radhoštěm v areálu bývalé Tesly. Mateřská společnost má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně.