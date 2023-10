Na jeho investorských přednáškách bývá narváno k prasknutí. Osmatřicetiletý Jan Barta je zřejmě nejsledovanějším českým investorem, který akcie nakupuje už čtvrt století a v posledních letech dělá mnohamiliardové sázky na známé zahraniční tituly.

V rámci investiční skupiny Pale Fire Capital, kterou založil spolu s Dušanem Šenkyplem a Davidem Holým, má na starosti vyhledávání a analýzu investičních příležitostí. Jelikož hodně peněz dává i do shortování, letos ho vývoj na burzách „trestá“ a na dolarových trzích ztrácí necelých 10 procent – stále ale věří, že se do konce roku ještě dostane do plusu.

Co se dočtete dál Jak probíhá otočka byznysu Grouponu.

Kolik milionů dolarů je nákup akcií Grouponu stál a jakou dnes mají hodnotu.

Proč věří německým realitním fondům.

Proč se rozhodl shortovat miláčka investorů Nvidii.

Jak by vláda měla přistoupit ke konsolidačnímu balíčku.