České banky a stavební spořitelny v září poskytly hypoteční úvěry za celkem 13,6 miliardy korun. Meziročně to znamená nárůst o 90 procent, což se na první pohled může jevit jako skvělý výsledek. Nárůst je ale způsoben primárně velice nízkou srovnávací základnou ze stejného období vloni. Tehdy se trh s hypotékami v zemi z důvodu kombinace vysokých úrokových sazeb a rostoucí inflace v podstatě zhroutil. Minulý měsíc též došlo k dalšímu – velmi mírnému – poklesu průměrné hypoteční sazby. Podle expertů by mělo zlevňování těchto úvěrů na bydlení pokračovat, bude to ale jen velmi pozvolné.

