Návrat na místo kurátorky sbírek do muzea ve Vysokém Mýtě byl pro Soňu Krátkou krušný. Když přišla po desetileté rodičovské pauze poprvé do práce, měla pocit, že je úplně k ničemu a že se snad ani netrefí klíčem do dveří. „Sama sobě jsem...

18. 10. 2023 ▪ 6 min. čtení