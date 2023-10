Zaměstnanci německého průmyslového konglomerátu Thyssenkrupp komplikují plán odprodeje dceřiné ocelářské divize firmy českému miliardáři Danielu Křetínskému. Druhý nejbohatší Čech usiluje o získání polovičního podílu. Šéf oborových odborů IG Metall Knut Giesler pro server Spiegel uvedl, že dosud je proces odprodeje katastrofální. Podle něj nejsou na stole žádná čísla ani fakta, která by odborářům odpověděla na otázku, co čeká zaměstnance. Pokud se pokusí vedení firmy odbory obejít, půjdou prý do ulic.

K dohodě o odprodeji Thyssenkrupp Steel má přitom podle plánu dojít do konce října. Odboráři požadují, aby před vstupem Křetínského byla podepsaná nová kolektivní smlouva a zajištěna budoucnost ocelárny Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM), v níž dceřiná firma koncernu drží poloviční podíl. Zástupci zaměstnanců ale zároveň připouští, že vše se dá stihnout i během týdne, tedy původní termín odprodeje je možné teoreticky ještě stihnout. Ve středu se koná mimořádné zasedání dozorčí rady ocelářské dcery.

Společnost Thyssenkrupp se snaží ocelářskou divizi, která je druhým největším výrobcem oceli v Evropě, odprodat již delší dobu. Výsledky firmy jsou poměrně nestabilní a navíc jí čekají miliardové investice pro přechod na ekologičtější výrobu. Před třemi lety se o německou firmu ucházel například Sandžív Gupta, majitel největší české hutě Liberty Ostrava. Tehdy mluvil o budoucnosti evropského ocelového byznysu, ale ve svém snažení neuspěl. Získání ocelářské firmy by pro Křetínského znamenalo další posílení na německém trhu. Jeho holding EPH ovládá již úhelné doly Mibrag a Leag a další firmy mimo těžký průmysl.

Křetínský patří k nejvlivnějším postavám českého byznysu. Ovládá řadu průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i zahraničí. Časopis Forbes ho v nejnovějším žebříčku řadí na druhé místo mezi nejbohatšími Čechy, jeho majetek odhaduje na 9,2 miliardy dolarů (přes 200 miliard korun).

Hlavní společností Křetínského je Energetický a průmyslový holding (EPH), který je přední středoevropskou energetickou skupinou. Holding vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Británii, Irsku, Francii a ve Švýcarsku. Podniká v těžbě hnědého uhlí, výrobě elektřiny a tepla až po distribuci elektřiny a tepla.

