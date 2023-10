Teplárna České Budějovice ve středu zahájila zkušební provoz 26 kilometrů dlouhého horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Temelínský přivaděč pokryje 30 procent potřeby tepla v Budějovicích. Půjde o 750 terajoulů ročně, horkovod by měl dodávat teplo nejméně 20 let. Město má tak 30 procent tepla za stabilní ceny, které neovlivní vývoj na trhu. Novinářům to řekli zástupci teplárny, města a firmy ČEZ. Horkovod stavěl ČEZ, investice byla 1,69 miliardy korun.

„Jde nejen o největší teplárenský, ale také o jeden z největších ekologických projektů posledních desetiletí. Pokud bychom chtěli toto teplo vyrobit z uhlí, museli bychom vypustit přes 80 tisíc tun oxidu uhličitého ročně. Dekarbonizační strategii bereme jako prioritu a toto je jeden z důkazů,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Horkovod by měl pokrýt spotřebu tepla přibližně třetiny zákazníků teplárny, zbytek zajistí podnik z vlastních zdrojů. Temelínské teplo bude ohřívat hlavně sídliště Vltava a Máj. Je to třetí nejdelší tepelný přivaděč v ČR, jak řekl Beneš.

Emise teplárny včetně skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší klesnou zhruba o třetinu. Ročně tak firma uspoří přes 80 tisíc tun emisí oxidu uhličitého z uhlí, které nespálí.

Díky horkovodu nemusí nově teplárna kupovat emisní povolenky, řekla budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS). V aktuální topné sezoně začne také firma v kotli K12 místo uhlí spalovat dřevní štěpku. Díky kotli, jenž bude nově na dřevní štěpku, pak opět klesne spotřeba uhlí přibližně o další třetinu. České Budějovice byly na spalování uhlí závislé od roku 1908, kdy vznikla městská uhelná parní elektrárna.

„Třicet procent tepla máme (díky horkovodu) pod stabilním cenovým základem, ale na konečnou cenu mají vliv i další zdroje. Do budoucna plánujeme Zevo, část tepla bude tedy z odpadu, část z kotle, který je kombinací štěpky a uhlí. Máme jistotu, že 30 procent tepla dostáváme za předem definovaných podmínek a neskáče nám do nich to, co se děje na trhu,“ řekl jihočeský hejtman a budějovický radní Martin Kuba (ODS). Cena za teplo by letos neměla skokově vzrůst, uvedl. Cenu pro příští rok oznámí městská firma do konce listopadu. Letos v lednu zvedla cenu za gigajoule tepla na 788,59 Kč. Loni za něj lidé platili 690,69 Kč.

Temelín propojila s Budějovicemi dvě 26 kilometrů dlouhá potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Obě potrubí jsou minimálně 1,3 metru pod zemí. V zimě bude do Budějovic proudit voda až o teplotě 140 stupňů Celsia, pro zbytek roku to bude teplota 90 stupňů Celsia, uvedl ČEZ.

ČEZ původně avizoval, že horkovod začne dodávat teplo do Budějovic na přelomu let 2020 a 2021. Stavěl se od jara 2019. Stavba měla zhruba dva roky zpoždění. Od konce roku 2020 se asi na rok práce zastavily, zkrachovala stavební firma Tenza. Koncem roku 2021 vybral ČEZ firmy, které horkovod dostavěly. Jsou jimi společnosti Elte a Energie – stavební a báňská.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Loni vyrobil 16,29 terawatthodiny (TWh) elektřiny.

Budějovická teplárna zásobuje teplem na 30 tisíc bytů a přes 400 firem, institucí, škol, zdravotnických zařízení či obchodů. Loni prodala 1463 terajoulů tepla, měla výnosy 1,3 miliardy Kč a skončila v zisku po zdanění 23,1 milionu Kč. Vyplývá to z výroční zprávy.