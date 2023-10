Až 800 milionů korun plánuje v domovském Frýdku-Místku v následujících letech investovat výrobce medových dortů Marlenka. Vlastí zakladatele a majitele Gevorga Avetisjana je sice Arménie, v moravskoslezském regionu ovšem žije a podniká už téměř tři desetiletí – a je s ním neodmyslitelně spjat. To ocenila i porota soutěže PwC Firma roku 2023 Moravskoslezského kraje, ve které Marlenka International získala první místo.

„Podnikatelský příběh ukazuje také na to, jaká je v České republice sociální mobilita. Avetisjan žije ne americký, ale český sen,“ okomentoval volbu poroty Igor Wotke z PwC Česká republika. A dotkl se také vztahu Marlenky a jejího majitele k Frýdku-Místku: „Aktuálně plánuje Marlenka rekultivovat starší areál, takže má i společenský přesah. Věnuje se zjednodušeně řečeno i svému okolí,“ dodal Wotke.

A to je právě ta zmíněná investice. Avetisjan počátkem roku vydražil za 100 milionů korun zchátralou, ale také mimořádně architektonicky cennou Lembergerovu textilní továrnu z konce 19. století. K tomu získal i přilehlé pozemky o celkové rozloze 4,5 hektaru.

Zatímco historickou budovu plánuje zrekonstruovat a zřídit v ní muzeum, kavárnu a administrativní prostory, na zbylé ploše se chystá postavit nové výrobní haly. „Produkci chceme troj- až čtyřnásobně zvýšit, ale postupně. V první fázi pořídíme dvě nové linky. Máme teď velké objednávky ze zahraničí a kapacitně už nestíháme. Z Německa jsme dostali objednávku na půl milionu kuliček, to představuje tříměsíční výrobu,“ říká Avetisjan. První etapu investic hodlá mít hotovou do tří let.

Náklady na rekonstrukci historické budovy odhaduje minimálně na 300 milionů korun, další půlmiliardu pak spolknou nové výrobní prostory. Aktuálně ho v této souvislosti trápí rostoucí cena financování. Marlenka International je ovšem pro banky solventním klientem. Při loňském obratu ve výši 743 milionů korun dosáhla čistého zisku 78 milionů. Výrobce medových dortů, kuliček, rolád, napoleonek a dalších sladkostí tak zároveň získal ocenění Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2023 Moravskoslezského kraje.

Avetisjan se zároveň přiblížil realizaci svého dalšího letitého plánu – založení sítě kaváren. Pilotním projektem je firemní prodejna s kavárnou, která ve Frýdku-Místku funguje dva roky. „Teď to chceme rozšířit dál formou franšízy do Ostravy, Prahy i zahraničí. Koncept se ještě musí dotáhnout, ale v praxi už funguje,“ popisuje své plány podnikatel. Orientace na zahraniční trhy má smysl, téměř tři čtvrtiny obratu firmy se tvoří v cizině.

Shodou náhod je pekařina také oborem, v němž působí i Moneta Živnostník roku 2023 Moravskoslezského kraje Ladislav Michalík. Také on peče v Ostravě dorty, ovšem nikoliv medové, ale bezlepkové. Pečivo, zákusky, těstoviny, trvanlivé pečivo, směsi na pečivo a chlazené potraviny ze své produkce dodává i do zahraničí – a zaměstnává přitom sedm lidí.

Během 25 let podnikání přestál Michalík několik těžkých krizí. Ta poslední, energetická, měla překvapivě na energeticky náročnou pekařskou výrobu jen malý vliv. „Držím pořád pocovidové ceny, které jinak všude vyletěly. U mě ne. Když zdražila elektřina, tak jsem si udělal elektrárnu,“ popisuje Michalík svůj přístup k podnikání. Na střeše instaloval solární panely o výkonu 30 kilowattů, jež nyní plánuje rozšířit na 50 kilowattů.

Ocenění za Moravskoslezský kraj PwC Firma roku 2023 1. Marlenka International – výrobce medových dortů z Frýdku-Místku 2. VR LIFE – rehabilitace ve virtuální realitě z Ostravy 3. Beskydský pivovárek – rodinný pivovar z Ostravice Moneta Živnostník roku 2023 1. Ladislav Michalík – výrobce bezlepkových potravin z Ostravy 2. David Bernard – fotograf celosvětových témat z Kobeřic 3. Dagmar Hricová – dula a krizová interventka z Těrlicka MONETA Živnostník roku Srdcař Marta Jurková – opravářka kávovarů z Českého Těšína Ekonomicky nejúspěšnější firma roku Marlenka International – výrobce medových dortů z Frýdku-Místku

Pekařskou výrobu teď přizpůsobuje počasí a peče v době, kdy svítí slunce. Díky tomu si v průběhu léta dokázal zajistit 66 procent spotřeby elektřiny z vlastního zdroje. Flexibilní výroba odvíjející se od aktuální produkce elektřiny a jejích aktuálních cen je přitom vizí moderní energetiky. V zahraničí už tak fungují i některé velké průmyslové provozy, v Česku je však průkopníkem právě bezlepkový pekař Michalík.

To ocenila i porota. „Peče obrazně řečeno i ze slunce, v jeho živnosti se odráží zelená energie. Pracuje už 25 let, přitom oblast bezlepkových potravin není úplně jednoduchým oborem. Navíc se mu daří prosadit se i v zahraničí. Několikrát se během podnikání dostal do krize, podařilo se mu však postavit se na nohy a úspěšně pokračovat,“ ohodnotil vítěze za porotu Martin Petrek z Monety Money Bank.

A ocenění si zaslouží také za to, že v rychlém a nezřídka stresujícím světě podnikání dokázal najít pověstný work-life balance. „Mám hodně koníčků,“ říká Michalík. K těm patří třeba i taekwondo a především speleopotápění. Svým zálibám by se teď –po čtvrtstoletí práce – rád věnoval ještě intenzivněji.