Společnost Vitrablok, která v severočeském Duchcově vyrábí skleněné tvárnice, se dostala do platební neschopnosti a je v insolvenci. Vyplývá to z insolvenčního návrhu, který na sebe sama podala. Hospodaření Vitrabloku oslabila pandemie a pak loňské skokové zdražení cen plynu a přepravních nákladů. Firma to uvádí v dokumentu, který se ve čtvrtek objevil ve veřejném insolvenčním rejstříku.

Vitrablok se zabývá výrobou a prodejem bílých a barevných skleněných cihel, kterým se také říká luxfery. Považuje se ve svém oboru za světového lídra a velkou část produkce vyváží. Zaměstnává asi 270 lidí. Má pobočku v Itálii a do skupiny též patří výrobce Seves Glass Block v americkém státě Ohio. Skupina vykázala za rok 2021 tržby 789 milionů korun a čistý zisk 42,6 milionu korun. V předchozím roce byla ve ztrátě 12 milionů korun, finanční uzávěrku za loňský rok nezveřejnila.

