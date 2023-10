Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) podporuje poslaneckou úpravu na zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození dvojčat a vícerčat. V neformální dopolední části dnešní stranické programové konference v Praze novinářům řekl, že chce o pozměňovacím návrhu trojice vládních poslanců jednat v koalici.

Koaliční poslanci Šimon Heller (KDU-ČSL), Hana Naiclerová a Eliška Olšáková (obě STAN) prosazují, aby se příspěvek u dvojčat a vícerčat zvyšoval příspěvek o sto procent místo současné poloviny základní dávky. Základní rodičovský příspěvek by měl podle vládní novely o státní sociální podpoře vzrůst o 50 tisíc korun na 350 tisíc korun.

Pokud by zákonodárci schválili zvýšení rodičovské na 350 tisíc korun, podle vládního návrhu by v případě narození dvojčat a vícerčat by činila 525 tisíc korun. Pokud by se dávka zvyšovala nově o sto procent, byla by 700 tisíc korun. Rozpočtové náklady pro příští rok odhadli předkladatelé pozměňovacího návrhu na 40 milionů korun.

„Osobně budu chtít jednat s koaličními partnery o podpoře tohoto pozměňovacího návrhu, abychom dokázali více podpořit rodiče vícerčat. Jejich situace je vždycky složitější, je to náročnější. Myslím si, že si tuto formu zvýšené rodičovské zaslouží. Ale uvidíme, zda se nám na tom podaří najít shodu," řekl Jurečka. Úprava podle něho nemění zásadně principy rodičovského příspěvku. „Je to o politické vůli," podotkl Jurečka.

Sociální skupina pětikoalice v těchto týdnech projednává podle něj možnosti růstu příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením. Parametry pak posoudí předsedové vládních stran. Jurečka opět uvedl, že dávky by se měly podle koaličních dohod zvýšit příští rok. „Nechceme udělat jen krok zvýšení příspěvku v částkách," uvedl ministr práce. Měl by přibýt podle něj další, pátý stupeň pro lidi, kteří potřebují intenzivní osobní asistenci.

Příspěvek na péči má sloužit lidem s postižením a seniorům k úhradě opatrování v zařízení či doma. Dospělí teď dostávají podle své stupně závislosti na pomoci druhých měsíčně 880, 4 400, 12 800 a 19 200 korun a děti 3 300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.