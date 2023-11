Zatímco se Češi připravují na povinné zálohování nápojových plastových lahví a plechovek, ozývají se další výrobci, kteří by chtěli zavést povinné zálohy také na své obaly. Uvítala by to například společnost Tetra Pak, jeden z největších výrobců nápojových kartonů, které se používají třeba na mléka či džusy. Ministerstvo je připraveno o tom s nimi jednat.

Co se dočtete dál Jak to nyní vypadá se zavedení povinných záloh na PET lahve a plechovky?

Mohly by se do zálohového systému rovnou přidat i nápojové kartony?

Jaké by to mělo výhody a nevýhody?

Komu se povinné zálohy nelíbí?