Když vstáváte před pátou, abyste stihli první pendolino na Ostravu, je dobré mít k tomu dobrý důvod. My ho tento týden měli a spolu s kolegou Petrem Zenknerem jsme vyrazili udělat první rozhovor s novým šéfem slavné kopřivnické automobilky. Lukáš Andrýsek má za sebou první půlrok v nejvyšším křesle Tatry, stihl už naštvat nebo vyměnit velkou část dřívějšího managementu a jeho cíl je smělý: zdvojnásobit výrobu.

„Příběh je to relativně jednoduchý. Musíme najít způsob, cestu a časový harmonogram, jak Tatra vyrobí 2500 vozů za rok. Dovoluji si tvrdit, že je to nárůst na dvojnásobek, byť na kusy to možná bude o trochu méně. Každý model má totiž jinou přidanou hodnotu a je rozdíl, jestli stavíte podvozek se čtyřmi koly, nebo desetikolku,“ komentoval základní plán čtyřiačtyřicetiletý manažer, který už delší dobu pracuje pro rodinu Strnadových. Posledních téměř sedm let ve výrobci brzdových systémů pro vlaky DAKO-CZ, kde byl finančním a posléze generálním ředitelem. Za jeho působení zvýšila firma tržby z jedné na 2,5 miliardy korun a ziskovost EBITDA vzrostla téměř pětinásobně na 550 milionů korun.

