Japonské firmy Sony a Panasonic byly od 90. let minulého století průkopníky a následně lídry ve výrobě a vývoji lithium-iontových baterií. V roce 2008 po nich převzaly žezlo korejské společnosti LG a Samsung, v posledních letech oboru vládne především Čína a tamní koncern CATL. Nyní chce ale zpátky na trůn Japonsko. Doba se ale za třicet let vývoje výrazně změnila. Do čela závodu v produkci baterií už se ostrovní stát nechce dostat li-on akumulátory do mobilů, kamer nebo walkmanů, ale velkými bateriemi s pevným elektrolytem do elektroaut.

Technologie, ke které se upínají zraky expertů a firem v oboru, je zatím pro všechny společnosti a výzkumníky nedosažitelná a zůstává v laboratořích a testovacích centrech. Až na výjimky. Významné pokroky ve vývoji hlásí největší automobilka světa Toyota. Tvrdí, že její baterie má už za pár let změnit celý automobilový průmysl. Firma nyní přidává na rychlosti a chce výrobu co nejvíce škálovat. V cestě jí ale stojí hned několik překážek.

