Trvalo to dlouhé měsíce, než z ministra financí Zbyňka Stanjury vypadlo, co všichni dávno věděli. A to že velké banky v rámci daně z neočekávaných zisků zaplatí jen drobné. Stanjura se k tomu vyjádřil vlastně jen mimochodem, když potvrdil to, co...

Komentář Luďka Vainerta