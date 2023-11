Klienti bank v Česku konečně vědí, kolik je bude stát předčasné splacení hypotečních úvěrů ještě v době fixace. Nově zaplatí čtvrt procenta z nesplacené jistiny za každý započatý rok zbývajícího období. Celkově však tato částka nebude smět překročit jedno procento. Návrh novely, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu, ve středu schválila Poslanecká sněmovna.

Změny se dotknou nově uzavřených smluv a pak těch, u kterých se mění délka fixace – tedy období, během něhož banka garantuje stejnou výši úrokových sazeb. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Ministerstvo financí původně navrhovalo, aby poplatek činil dvě procenta z výše nesplacené jistiny. To se ovšem kromě opozice nelíbilo ani některým zástupcům koalice. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a jeho tým tak museli přijít s kompromisním řešením a procentuální sazbu snížit na polovinu.

„Asi je to lepší než nic, ale kompromis je až příliš velký. Úrokové turistice to asi částečně zabrání, ale určitě méně, než kdyby to byla dvě procenta. Je ale dobře, že bude alespoň jasno a klienti si budou moci výši poplatku jasně spočítat,“ říká David Eim, místopředseda představenstva Golem Finance, předního hypotečního zprostředkovatele v zemi.

Výše poplatku se bude počítat z jistiny, která v době, kdy klient předčasně ukončuje smlouvu s bankou, ještě zbývá doplatit. Porovnávat se přitom bude rozdíl mezi smluveným úrokem do konce fixace a referenčním úrokem, založeným na aktuální tržní sazbě. Maximálně taková náhrada může být ve zmiňované výši jednoho procenta. Referenční úroky na srovnatelná období bude nově každý měsíc stanovovat ČNB jako průměr sjednávaných úrokových sazeb na trhu.



Pokud by si vzal klient hypotéku ve výši 3,2 milionu korun na 25 let s úrokovou sazbou 5,59 procenta a fixací na tři roky (právě taková je nyní nejběžnější), činila by splátka 19,8 tisíce korun. Kdyby chtěl po roce refinancovat, zůstatek jistiny by činil zhruba 3,2 milionu a do konce fixace by zbývaly dva roky. V případě, že by v té době činila průměrná tržní sazba 5,09 procenta, ušetřil by díky lepším podmínkám na úrocích asi 31 tisíc.

Poplatek za předčasný odchod od původní banky by činil půl procenta z jistiny, tedy asi 15,7 tisíce. S připočtením úhrady za zápis v katastru nemovitostí by ho celkově přechod stál přibližně 20 tisíc. Úspora ve srovnání s tím, kolik by zaplatil během dalších dvou let na úrocích, činí přibližně 11 tisíc korun.

Zákon současně zachovává dosavadní právo klientů každý rok splatit čtvrtinu původní jistiny úvěru zdarma za jakýchkoliv podmínek. Nově se možnost bezplatného předčasného splacení hypotéky rozšíří i na rozvody a následné vypořádání společného jmění manželů.

Ministerstvo financí s návrhem úpravy zákona přišlo kvůli nejasnosti, co všechno mohou banky klientům účtovat do takzvaných účelně vynaložených nákladů. Ty bankám vznikají při předčasném splacení, protože jim klienti vrací nezúročené peníze, jež si původně musely na trhu za určitou cenu půjčit (aby poskytly hypoteční úvěr).

Některým bankám se nelíbilo, že do těchto účelně vynaložených nákladů mohou počítat jen takzvané administrativní náklady vzniklé zpracováním žádosti o ukončení smlouvy, jež dosahují jen stovek korun. Proto účtovaly poplatky vyšší, a to až v řádech desítek tisíc korun, za což skupina Komerční banka a UniCredit Bank dostaly v minulosti milionové pokuty od ČNB.