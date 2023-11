První den to chápete, druhý také, třetí už pozvednete obočí… Ale 14 dní? Zkraje listopadu se na Václavském náměstí, na nároží Domu módy, kde donedávna byla pobočka Sberbank, otevřela první restaurace Popeyes. Největší zájemci o kuřecí sendvič, marinovaná křidýlka či cajun hranolky čekali na ten okamžik před budovou 26 hodin.

I dva týdny po otevření stojí před Popeyes fronty. Ještě v pondělí v ní lidé čekali klidně přes hodinu a půl, dnes už se většinou vejdou do 20 minut. Čím to, že Čechy nový fastfoodový řetězec tak přitahuje, i když je u nás rychlé občerstvení dávno standardem a jen na Václavském náměstí si můžete zajít do McDonald’s, KFC i Burger Kingu?

