Jestli bude mít konflikt na Blízkém východě dopad i na růst cen potravin a energií u nás? „Zatím to nevypadá, ale pokud dojde k rozšíření nebo zapojení zemí, které jsou surovinově důležité, tak by se to projevit mohlo,“ říká viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. Jaké jsou vyhlídky na příští rok? Co brzdí tuzemskou ekonomiku? A poklesne inflace v roce 2024 tak moc, jak se slibuje?