Vzestup ruské ekonomiky ukazuje neefektivnost západních sankcí uvalených na Rusko za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu. Tvrdí to společnost Amundi, která je největším správcem aktiv v Evropě. Ruská ekonomika podle hlavního investičního manažera firmy Vincenta Mortiera příští rok vykáže třikrát rychlejší růst než ekonomika eurozóny. Mortier to ve čtvrtek řekl na tiskové konferenci v Paříži, kde představil výhled Amundi na příští rok, uvedla agentura Reuters.

Amundi očekává, že hrubý domácí produkt (HDP) Ruska se v příštím roce zvýší o 1,5 procenta a v roce následujícím o dvě procenta. Ekonomika eurozóny podle jejího odhadu příští rok vzroste o 0,5 a v roce dalším o 1,2 procenta.

„Znamená to, že Spojené státy, Evropa, Japonsko, Austrálie – hlavní vyspělé země – nejsou schopny zemi účinně sankcionovat,“ řekl Mortier. „Přesně tohle to znamená. Můžeme to odsuzovat, ale je to realita,“ dodal. Upřesnil, že dopad sankcí se projevil zmrazením majetku určitého počtu lidí, ale neměl v Rusku takový vliv na dovoz a vývoz.

Hlavní rozvíjející se ekonomiky sdružené v uskupení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) a země jako Turecko a Kazachstán ze sankcí profitovaly, protože se tam Rusku podařilo přesměrovat svůj vývoz původně určený západním zemím, uvedl Mortier.

„Je to prověrka reality. Nakonec, když zhodnotíme válku na Ukrajině: Evropa utrpěla přímo a silně; pro Spojené státy je (dopad) neutrální; ale Turecko, Střední Asie a Asie obecněji z toho měly prospěch,“ uzavřel Mortier.