Městský soud v Praze v pondělí povolil schválení výplaty 57 miliard korun zhruba 16 tisícům věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ formou částečného rozvrhu. Všechny skupiny věřitelů by tak mohly dostat do dvou měsíců 95 procent pohledávek. Vyplývá to z...

13. 11. 2023 ▪ 2 min. čtení