V rámci největšího tuzemského festivalu kosmických aktivit Czech Space Week proběhne ve čtvrtek 30. listopadu 2023 panelová diskuze Space4Women.

Přenos z debaty v pražském eventovém prostoru Next Zone začne v 19:00.

I když vesmírný průmysl patří k oblastem, ve kterých pracuje větší procento mužů než žen, ani v nejmenším to neznamená, že tu ženy nemají své místo. Ostatně jsou to právě ženy, které drží několik kosmických rekordů a navždy se zapsaly do dějin.

Ženy, jejichž jméno je nerozlučně spojené s úspěšnými vesmírnými projekty, pravidelně vystupují na akci Space4Women. A letošní rok není výjimkou.

„Cílem akce Space4 Women, která se koná už šestým rokem, je představit vesmírný sektor z pohledu žen, jež v něm zanechaly významnou stopu a inspirovat další generaci žen. Rok co rok během této akce vědkyně, manažerky a další odbornice z České republiky i ze zahraničí sdílejí své „vesmírné“ příběhy. Příběhy, které si rozhodně zaslouží být odvyprávěné,“ říká Tereza Kubicová, zakladatelka festivalu Czech Space Week a náměstkyně pro Technologický rozvoj v agentuře CzechInvest.

I během letošního ročníku akce Space4Women svou práci přiblíží čtyři úspěšné dámy, které boří zažité mýty o ženách v technických oborech.

Vystoupí:

• Kimberly Sofge - projektová manažerka mise LUGO (Lunar Geology Orbiter), TRL Space Systems

• Ludivine Leger - strukturální analytička, OHB Czechspace

• Daniela Jovic - odbornice v oblasti prodeje a marketingu, COO společnosti Spacemanic

• Lucie Fojtová - projektová a programová manažerka, Hvězdárna a planetárium Brno

Moderování panelové diskuze se ujme Ivo Denemark, ředitel Divize startupů a inovativních MSP v agentuře CzechInvest.