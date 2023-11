Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) slibovala lidem, že nebude sahat na daně a zvyšovat daňovou zátěž. Místo toho ale postavila zejména podnikatele před největší změny za posledních 14 let. Tvrdí to daňoví experti, kteří poukazují na to, že vládní konsolidační balíček a novela zákoníku práce přinesou nebývale mnoho změn jak pro zaměstnance, tak pro jejich zaměstnavatele. Změny v daních a povinnostech podnikatelů či firem jsou údajně největší od dob vlády Mirka Topolánka (ODS) z let 2007 až 2009, zaznělo na setkání daňových expertů a právníků Tax Forum 2024.

Konsolidační balíček, který minulý týden podepsal prezident Petr Pavel, začne platit od 1. ledna. Stejně tak novela zákoníku práce, i když část novely, například úprava pravidel pro práci z domu, je účinná už od října. „Daňový balíček považujeme za obrovskou daňovou revoluci, jaká nás potkala za posledních 14 let,“ uvedl moderátor fóra Jan Kotala z poradenské společnosti EKT. Připomněl, že důvodová zpráva vlády k daňovým změnám má 723 stran, což čeští daňaři nepamatují. „Jsou tam i změny kosmetické, ale z pohledu administrativy dochází k novým pořádkům a ekonomové či mzdové účtárny na to musí reagovat.“

