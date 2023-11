Investiční společnost Sev.en Global Investments podepsala závaznou dohodu o převzetí 51procentního podílu vietnamské uhelné elektrárny Mong Duong 2 od americké společnosti The AES Corporation. Transakce bude ještě podléhat schválení vietnamskými úřady. Firma Sev.en Global Investment, která patří do české energetické skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače, o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Cenu nezveřejnila, uvedla ale, že akvizice majoritního podílu v tamní elektrárně je dosud největší investicí do energetického sektoru, mířící z České republiky do Vietnamu.

"Vítáme tuto zatím největší českou investici strategického charakteru, kterou se Česká republika automaticky dostává do vyšší ligy investorů, než kterou zatím v jihovýchodní Asii hrála. Věřím, že její úspěch bude příkladem pro další možné české investice ve Vietnamu," podotkl český velvyslanec ve Vietnamu Hynek Kmoníček.

Elektrárna Mong Duong 2 je podle informací v tiskové zprávě nejmodernější superkritická uhelná elektrárna o výkonu 1,2 gigawattu (GW) v severním Vietnamu, do provozu byla uvedena v roce 2015 a plní úlohu strategického dodavatele elektřiny pro Hanoj a celou severní část země. Sev.en Global Investments se zavázala, že bude elektrárnu provozovat a podle smluvní dohody ji v roce 2040 převede na vietnamskou vládu.

O záměru prodeje majoritního podílu informovala v polovině listopadu agentura Reuters. Podle ní je druhým největším akcionářem elektrárny Mong Duong 2 jihokorejská energetická firmy Posco International, která podle Reuters rovněž uvažuje, že by se svého podílu 30 procent zbavila. Zbývajících 19 procent v elektrárně vlastní čínský státní investiční fond China Investment Corporation (CIC).

Zdroje neuvedly, jakou hodnotu by podíl AES mohl mít. Když se firma Posco v roce 2021 pokoušela prodat svůj podíl 30 procent, byl oceněn na 185 milionů USD (4,2 miliardy Kč). Z transakce ale nakonec sešlo.

Sev.en Global Investments je česká investiční skupina, která se dlouhodobě zaměřuje na odvětví, jako jsou zejména energetika a těžební průmysl. Skupina působí na třech kontinentech - v Evropě, Austrálii a v Severní Americe. Asie je tak čtvrtým kontinentem, kam skupina rozšiřuje své investiční aktivity. Po zářijovém podpisu dohody o koupi majoritního podílu v těžařské společnosti Coronado Global Resources, která působí v USA a Austrálii, je transakce ve Vietnamu druhou významnou za několik týdnů.