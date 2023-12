Devětadvacetiletý Shohei Ohtani, baseballová hvězda původem z Japonska, oznámil svůj přechod z klubu Angels k Los Angeles Dodgers. Motivován je k tomu rekordní částkou 700 milionů dolarů, tedy v přepočtu téměř 16 miliard korun. Tu by měl dostat za deset let hraní u zmíněného klubu. Je to vůbec největší domluvená částka za hráče v historii baseballu.

Ohtani je unikátním univerzálním hráčem, díky své schopnosti nadhazovat i hrát na pálce je často přirovnáván k americké legendě Babeu Ruthovi. Po sezoně, v níž byl podruhé za sebou jednomyslně zvolen nejlepším hráčem Americké ligy, mu vypršela smlouva a stal se volným hráčem.

Po několika týdnech spekulací, kam zamíří, v sobotu oznámil podpis smlouvy s Dodgers. Její výší výrazně překonal rekord svého dosavadního spoluhráče Mikea Trouta, jenž má od Angels dostat 426 milionů dolarů za 12 let.

„Všem fanouškům a všem zúčastněným v baseballovém světě se omlouvám, že trvalo tak dlouho, než jsem se rozhodl. Rozhodl jsem se vybrat Dodgers jako svůj další tým,“ napsal Ohtani na sociální síti Instagram. U týmu Angels strávil šest let.

Teď je Ohtani nadšený, že je součástí týmu Dodgers. „Je to jedinečná historická smlouva pro jedinečného historického hráče,“ uvedl Ohtaniho agent Nez Balelo z CAA Sports. Zájem o Ohtaniho měly i další významné týmy. Například Toronto Blue Jays, San Francisco Giants a Chicago Cubs.

Ohtani teď ale má i trochu smolné období. Jeho nadhazovací úsilí skončilo poté, co si 23. srpna přetrhl ulnární postranní vaz na pravém lokti. Trojnásobný hráč hvězd pokračoval ve hře jako pálkař, dokud 3. září neutrpěl šikmé zranění. V polovině září podstoupil operaci podruhé a neočekává se, že by v roce 2024 nadhazoval.

Ohtaniho dohoda překonává i rekordní částky v celosvětovém fotbale, včetně dvouleté dohody Cristiana Ronalda o vstupu do saúdskoarabského Al Nassr FC, která je údajně v hodnotě až 200 milionů dolarů ročně. A John Rahm, golfový šampion Masters, tento týden souhlasil, že se připojí k saúdskoarabské golfové tour LIV, která má údajně hodnotu více než 300 milionů dolarů.

Ohtani, narozený v japonském Oshu, je považován za talent, který se v baseballovém sportu objeví jednou za století. Dvakrát vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče MLB. Jen během sezony 2023 vedl mezi všemi pálkaři americké ligy se 44 homeruny, přičemž si udržoval průměr vydělaných nájezdů pouhých 3,14, což je metrika nadhozu, která měří průměrný počet doběhů dosažených soupeřovými pálkaři na devět nadhozených směn.

Začátkem letošního léta se Ohtani stal prvním hráčem MLB za posledních šest desetiletí, který trefil dva homeruny a zároveň ve stejné hře vyřadil deset pálkařů z nadhazování. S jeho uměním se setkali letos v březnu na World Baseball Classic i čeští reprezentanti.

Tým Dodgers je od roku 2012 vlastněný konsorciem, jehož součástí je majitel FC Chelsea Todd Boehly. Naposledy klub vyhrál Světovou sérii v roce 2020.